Парламент России принял законопроект о санкциях в ответ на "недружественные действия" США и других стран. Об этом сообщает Meduza.

В финальной редакции законопроекта нет упоминания сфер, на которые могут распространяться санкции.

В предыдущей редакции указывалось, что в Россию могут запретить ввоз лекарств, медтехники и прочего.

Окончательный документ дает возможность правительству РФ запретить ввоз любой продукции и сырья - за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.

Ограничения не будут распространяться на товары, которые ввозят россияне или иностранцы для личного пользования.

Также в издании добавляют, что одновременно с законопроектом об ответных санкциях в Госдуме рассматривался и был принят в первом чтении документ об уголовной ответственности за соблюдение санкций, введенных в отношении России.

Отмечается, что документ вызвал много критик, в том числе со стороны Совета по правам человека и Российского союза промышленников и предпринимателей, после чего его второе чтение было отложено.

Как сообщала "Страна", в ответ на санкции США в России депутат растоптал свой iPad.

Также мы публиковали полный список российских олигархов, которые попали под санкции США.