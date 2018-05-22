Россия приняла закон о противодействии санкциям Запада
Парламент России принял законопроект о санкциях в ответ на "недружественные действия" США и других стран. Об этом сообщает Meduza.
В финальной редакции законопроекта нет упоминания сфер, на которые могут распространяться санкции.
В предыдущей редакции указывалось, что в Россию могут запретить ввоз лекарств, медтехники и прочего.
Окончательный документ дает возможность правительству РФ запретить ввоз любой продукции и сырья - за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.
Ограничения не будут распространяться на товары, которые ввозят россияне или иностранцы для личного пользования.
Также в издании добавляют, что одновременно с законопроектом об ответных санкциях в Госдуме рассматривался и был принят в первом чтении документ об уголовной ответственности за соблюдение санкций, введенных в отношении России.
Отмечается, что документ вызвал много критик, в том числе со стороны Совета по правам человека и Российского союза промышленников и предпринимателей, после чего его второе чтение было отложено.
Как сообщала "Страна", в ответ на санкции США в России депутат растоптал свой iPad.
Также мы публиковали полный список российских олигархов, которые попали под санкции США.