У фигуранта дела об изнасиловании 13-летней девочки, от которого открестились в Управлении госохраны, взяли образцы ДНК на экспертизу.

Об этом "Стране" сообщила пресс-офицер Дарницкого райуправления полиции Инна Гамалий.

Правоохранители столицы расследуют уголовное дело по статье об изнасиловании 13-летней девочки, которая состоит на учете в интернате для умственно отсталых детей.

Таким образом, силовики официально подтвердили обнародованную накануне информацию источников о шокирующем инциденте в Киеве, когда с заявлением об изнасиловании ее ребенка обратилась мать жертвы.

Гамалий отметила, что на момент осуществления следственных действий она не может конкретизировать - является ли фигурант данного производства Руслан И., проверяемый на причастность к злодеянию, военнослужащим Управления госохраны.

"На данный момент никому не сообщалось о подозрении. Дело расследуется по ст.152 УК Украины ("Изнасилование")", - уточнила она.

В полиции рассказали, что ребенка уже обследовали врачи. Согласно их заключению, факт изнасилования девочки не подтвердился. "Она не жила половой жизнью", - отмечают силовики.

Вместе с этим, был осуществлен забор биологических материалов Руслана И., и назначена биологическая экспертиза. Она должна будет дать ответ, совпадает ли ДНК 27-летнего мужчины с выделениями, обнаруженными на девочке.

Соответствующие выводы в полиции ожидают получить 10 июня, после чего будет принято процессуальное решение по делу.

Ранее "Страна" писала, что по делу о растлении несовершеннолетней девочки проходит лейтенант элитного спецподразделения "Булат". На момент регистрации уголовного производства об изнасиловании он находился в распоряжении командования, но по делу проходит как гражданское лицо.

16 мая "булатовец" был включен в приказ по УГО на увольнение. В Управлении госохраны утверждают, что Руслан И. не состоит в рядах ведомства.

Также в Киеве боец Управления госохраны на пару с женой организовал притон.