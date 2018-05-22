В минувшее воскресенье, 20 мая, в Киеве прошел благотворительный футбольный матч. На поле вышли легенды украинского футбола: Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Воронин, Влад Ващук, Дарио Срна, Виталий Рева, Владимир Езерский и Сергей Нагорняк. Они сыграли с участниками благотворительного аукциона телеканала Интер.

Тренерами команд также стали легендарные футболисты - Анатолий Демьяненко и Олег Протасов.

Скамейка команды звезд, фото: inter.ua

Главной целью матча стал сбор средств на оборудование, которое позволяет диагностировать у детей врожденные патологии глаз. Совсем скоро оборудование будет доставлено в детское отделение Центра микрохирургии глаза.

Дарио Срна и Андрей Шевченко, фото: inter.ua

"Ради участия в матче "Легенды футбола" и чтобы поддержать автора идеи, Влада Ващука, с которым мы долгое время играли вместе в киевском "Динамо", я изменил свои планы, - рассказал Андрей Шевченко. - Я должен был лететь в Милан, чтобы готовиться к прощальному матчу Андреа Пирло. Там отнеслись с пониманием. Мне было очень приятно сыграть на одном поле с моими партнерами и близкими друзьями. А главное - доставить удовольствие болельщикам и помочь хорошему делу".

На поле с легендами футбола также вышли обычные болельщики - участники аукциона "Интер - детям", выкупившие спецлоты.

Болельщики взяли в кольцо своих кумиров, фото: inter.ua

Для того чтобы силы команд были равны, тренеры распределили профессиональных и непрофессиональных игроков по командам. В обеих были и любители, и профессионалы. Игра закончилась со счетом 10:10.

"В первую очередь мы хотели принести людям радость. И, я думаю, болельщики довольны - была интересная игра и двадцать голов! Каждый хотел выиграть, но в конечном итоге ничья в таких играх - это нормально. Победила дружба. Все счастливы! Будем ждать новых встреч, новых игр", - рассказал после матча Андрей Воронин.

Звезды погасили спецмарку к финалу ЛЧ в Киеве, фото: inter.ua

В рамках матча состоялось еще одно важное событие. Прямо на футбольном поле прошла церемония спецгашения памятной почтовой марки, которую "Укрпочта" выпустила в честь проведения в Украине Финала Лиги чемпионов УЕФА-2018. На марке изображен Кубок Лиги чемпионов УЕФА.

В день матча "Легенды футбола" марка официально была введена в обращение. А на стадионе первые конверты с этой маркой подписали Влад Ващук, Андрей Шевченко и Сергей Ребров.

Ранее "Страна" сообщала, что телеканал Интер создал карту улиц, названных в честь героев войны.

Также мы рассказывали, что в "Оппозиционном блоке" заявили, что нападение националистов на "Интер" уничтожает демократию в Украине.