Для продления инвестиционной визы российского олигарха Романа Абрамовича может потребоваться справка о его доходах. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что заявка на продление визы по-прежнему находится на рассмотрении.

В канцелярии Даунинг-стрит, 10, воздерживаются от комментариев.

Логично предположить, что некоторые богатые предприниматели, которые подали заявление на визу, могут ее не получить, говорится в материале.

"В настоящее время мы опять изучаем, как работает система, и проводим дальнейшие проверки инвесторов, которые прибыли в королевство на этих условиях до введения реформ", - заявил представитель канцелярии британского премьера.

Здесь также уточнили, что рассматривают обстоятельства нахождения в Соединенном Королевстве лиц, получивших визу в качестве инвестора. Ее обладатель обязан инвестировать £2 млн в британскую экономику. Это позволяет ему находиться на Британских островах в течение 40 месяцев.

Изменения, внесенные в законодательство еще в 2015 году, означают, что Абрамович столкнется с более жестким рассмотрением своей заявки на визу, которую он должен подавать за пределами королевства. Причем документы могут быть отклонены, если власти сочтут, что заявитель не контролирует средства, или они были получены незаконно, или что предоставление визы не поспособствует общественному благу, указывает издание.

Как сообщала "Страна", СМИ назвали причину, по которой Абрамович остался без британской визы.

Также "Страна" писала, что Роман Абрамович инвестировал в Telegram $300 миллионов.