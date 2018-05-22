Новый украинский лоукостер SkyUp объявил цену на билеты на внутренние перевозки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Цены по Украине будут стартовать от 499 гривен в одну сторону.

"Стоимость всех регулярных перевозок будет формироваться по лоу-кост модели без багажа и дополнительных услуг. Стоимость будет зависеть от направления выбранной путешествия и от времени приобретения билетов. Например, билет Киев-Одесса обойдется от 499 гривен в одну сторону", - заявили в Минифраструктуры.

Первые регулярные рейсы авиакомпания начнет выполнять в конце июня по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса.

Позже будут открыты международные регулярные рейсы из Киева в Барселону, Дубай и Ларнаку.

Как заявили в Мининфраструктуры, в 2018 году SkyUp перевезет около 650 тыс пассажиров и увеличит флот до пяти самолетов.

В дальнейшем компания планирует увеличивать свой парк на три самолета в год. Сейчас флот компании состоит из двух Boeing 737-800 2013 выпуска, ранее эксплуатировались Malaysia Airlines.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал "прорывом" закупку дорогих джетов украинским лоукостером SkyUp.

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