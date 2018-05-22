В действующей сегодня в украинских школах системе оценки результата обучения учащихся не учитываются старания и добросовестность школьников.

В Министерстве образования и науки Украины подготовили новую модель оценивания для первоклашек, которая позволяет оценить прежде всего процесс обучения, а не результат, а также достижения успеха каждого ученика. Об этом сообщается на сайте Минобразования.

В частности, учителя будут оценивать, как активно ребенок работал на уроке, был ли любознательным, хорошо ли сотрудничал с другими, был ли сосредоточен, самостоятелен и т.д.

При этом характеристику личных достижений первоклашек учителя будут составлять, исходя не из количества ошибок или негативной оценки достижений ученика, а из его моделей поведения и процесса обучения.

Процесс обучения ученика будет оцениваться с помощью четырех уровней: "имеет значительные успехи", "демонстрирует заметный прогресс", "достигает результаты с помощью учителя", "требует внимания и помощи".

Таким образом в Новой украинской школе хотят отказаться от понятия "табель".

"Значение слова табель - это ведомость или список. А школа должна предоставлять ученику и родителям развернутую характеристику о достижениях ребенка, так как показано в образце свидетельства для 1-го класса", - объясняет министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Новое свидетельство достижений прислали в школы, которые уже год в плотном режиме внедряют новый Стандарт начального образования.

Получив обратную связь с учителями, Министерство внесет коррективы и предоставит новую форму оценки всем первым классам.

Эта система оценивания должна заработать уже с 2018/2019 учебного года.

Ранее "Страна" писала о том, что в соцсетях родителям за $100 предлагают оформить первоклассников в школу "под ключ".

Также мы сообщали, что украинским первоклашкам предложат 18 букварей на выбор.