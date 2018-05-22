Новый двухпутный Бескидский железнодорожный тоннель откроют на день раньше запланированного срока - 24 мая. Об этом в соцсети сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Фото: facebook.com

"Немного более 48 часов до открытия самого масштабного инфраструктурного проекта независимой Украины. Бескидский тоннель сдаем в эксплуатацию уже 24 мая", - написал Кравцов на своей странице в Facebook.

Напомним, что Бескидский тоннель был построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс. По туннелю поезда проходят с минимальной скоростью. Кроме того, однопутный тоннель ограничивал пропускную способность всего международного транспортного коридора.

Ныне существующий Бескидский тоннель является единственным одноколейным участком на всей длине V Критского Международного транспортного коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест – Любляна – Будапешт – Братислава – Ужгород - Львов). Это создает препятствия для интеграции транспортной сети Украины с европейской.

Новый двухпутный Бескидский тоннель рассчитан на пропуск до 100 пар поездов в сутки со скоростью движения до 70 км/ч. Его начали строить осенью 2013 года.

Проект финансируется за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка на 40 млн евро и 55 млн евро соответственно, а также из собственных средств "Укрзализныци". 14 марта 2018 года Кабмин увеличил сметную стоимость строительства тоннеля на 737 млн гривен до 2,292 млрд гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин выделил еще 737 млн гривен на строительство Бескидского тоннеля.

Напомним, ранее ожидалось, что первые поезда по тоннелю в Карпатах пустят в 2017 году.