Сотрудники Национального агентства по предупреждению коррупции выявили ряд нарушений во время полной проверки декларации экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой за 2016 год. Список приводит "Украинская правда".

Перечень нарушений

В декларации не указаны регистрационные и кадастровые номера части задекларированных объектов недвижимости; Нет информации про общество, в котором сын имеет корпоративные права. Данные не продублированы в разделе, касающемся бенефициарных собственности; Не указана часть дохода, в том числе членов семьи, в виде дивидендов, процентов и дополнительных бла; Неверно указана сумма дохода сына в виде заработной платы.

"В целом недостоверные сведения в декларации, составляют сумму 57 398 гривен", - говорится в ответе на запрос.

При этом в НАПК объяснили, что Гонтареву к ответственности не привлекут, поскольку отсутствуют основания.

"Административная ответственность за декларирование недостоверных сведений наступает только в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который на день подачи должностным лицом декларации составил 1600 гривен", - подытожили в НАПК.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада отправила Валерию Гонтареву в отставку только в середине марта. Впрочем, сама гонтарева рассказала, почему Порошенко тянул с ее увольнением 9 месяцев.