В Украине прошла облава на организаторов договорных матчей. Под подозрением - игроки, тренеры и президенты клубов
В Украине утром 22 мая прошла массовая операция силовиков против организаторов договорных матчей. Полицейские провели 50 обысков в девяти областях Украины.
Об этом сообщает Футбол 24.
По информации следствия, речь идет о 5 преступных организованных группах.
Под подозрением в организации договорных матчей игроки, тренеры, арбитры, президенты клубов. Сейчас имена задержанных футбольных лиц еще неизвестны.
Как сообщала "Страна", в УЕФА на 10 лет отстранили от еврокубков клуб, выступавший в Лиге Европы. Под очень жесткие санкции попал албанский Скендербеу, который в последнем розыгрыше Лиги Европы выступал в одной группе с киевским "Динамо".
Ранее "Страна" писала, как ФФУ отлучила от футбола 14 игроков "Металлиста" за договорные матчи.
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