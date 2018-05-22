В Украине утром 22 мая прошла массовая операция силовиков против организаторов договорных матчей. Полицейские провели 50 обысков в девяти областях Украины.

Об этом сообщает Футбол 24.

По информации следствия, речь идет о 5 преступных организованных группах.

Под подозрением в организации договорных матчей игроки, тренеры, арбитры, президенты клубов. Сейчас имена задержанных футбольных лиц еще неизвестны.

Как сообщала "Страна", в УЕФА на 10 лет отстранили от еврокубков клуб, выступавший в Лиге Европы. Под очень жесткие санкции попал албанский Скендербеу, который в последнем розыгрыше Лиги Европы выступал в одной группе с киевским "Динамо".

Ранее "Страна" писала, как ФФУ отлучила от футбола 14 игроков "Металлиста" за договорные матчи.