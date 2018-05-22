После смерти 6 человек из-за отравления подделанной водкой в Борисполе полицейские открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

"По факту гибели шестерых человек от суррогатной водки в городе Борисполь полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 21 мая. Троих мужчин и трех женщин в возрасте от 32 до 52 лет доставили в Бориспольскую больницу без сознания. Данные лица употребляли алкоголь в одном коллективе в частном доме. Позже появилась информация, что все шестеро госпитализированных погибли.

В полиции отмечают, что канистру с неизвестным веществом изъяли и с целью установления происхождения жидкости направили на экспертизу.

Канистра с паленой водкой Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", на водку украинцы тратят в два раза больше денег, чем на вино и в три раза больше, чем на коньяк.

Напомним также, что в Украине обвалилось легальное производство водки.