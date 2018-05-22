В Голосеевском районном суде Киева проходит судебное разбирательство уголовного производства по обвинению 7 участников организованной группы, совершивших ряд разбойных нападений с применением психотропных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Преступники действовали по наработанной схеме. Вначале четверо женщин знакомились с посетителями кафе и незаметно добавляли в их напитки сильнодействующее лекарственное средство "Клозапин".

После этого беспомощных жертв грабили Таким способом грабители завладели ценными вещами и денежными средствами своих жертв на сумму более 270 тысяч гривен.

Шестеро потерпевших в результате применения сильнодействующих веществ попали в больницы с тяжелой степенью отравления, один потерпевший умер.

По результатам следствия всем злоумышленникам объявлены подозрения по ч.3 ст.28, пп.6 и 12 ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство, совершенное организованной группой) и ч.4 ст.187 (разбой, совершенный организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Трем из них избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, другим подозреваемым - домашний арест и залог. Им грозит 10-15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщала "Страна", под Киевом задержали банду спортсменов, грабивших элитные дома.

Также "Страна" писала, что в столице банда с муляжами пистолетов под видом полиции грабила иностранцев.