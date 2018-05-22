В Одессе осужденный за убийство мужчина нанес ножевые ранения работнику колонии. Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел в помещении исправительного учреждения.

Между 41-летним злоумышленником и 43-летним сотрудником колонии возник конфликт и осужденный напал на правоохранителя. В результате нападения пострадавший получил проникающее ранение брюшной полости и печени и был госпитализирован.

Во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой Малиновского отдела полиции в комнате, где жил подозреваемый, было обнаружено предполагаемое орудие преступления - нож со следами крови.

По данному факту начато уголовное производство. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие продолжается.

Ранее "Страна" писала о том, что после взрыва гранаты под Ивано-Франковском открыто уголовное производство за покушение на умышленное убийство.

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