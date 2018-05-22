УЕФА поддержала позицию киевских властей о невозможности использования логотипов российского "Газпрома" в качестве партнера УЕФА при оформлении территории "Фестиваля чемпионов" для болельщиков и гостей финала Лиги Чемпионов на Крещатике.

Об этом сообщил официальный представитель КГГА по вопросам подготовки к финалу ЛЧ-2018 в Киеве Андрей Мирошниченко в своем Facebook.

"Массовые акции протеста, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласилась с позицией КГГА о невозможности использования логотипов "Газпрома" даже как информации о партнерах Лиги Чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание", - написал Мирошниченко.

Фото: facebook.com/andrey.myroshnichenko

Как сообщала "Страна", на время проведения чемпионата мира по футболу-2018 в России жители неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей будут ограничены во въезде в РФ. Россия усилит режимные меры и с 1 июня до 17 июля запретит въезжать на свою территорию грузовикам, маршруткам и рейсовым автобусам.

Напомним также, что стал известен телеканал, который покажет в Украине матчи ЧМ 2018.