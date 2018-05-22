Украинские правоохранители задержали наркокурьера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Международный канал поставки особо опасного наркотического средства из Латинской Америки был ликвидирован под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины при содействии оперативных сотрудников Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.

Кроме того, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook написала о том, что стоимость изъятого наркотического вещества на черном рынке составляет 600 тысяч долларов.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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