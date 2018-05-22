Апелляционный суд Киева отказался принять к рассмотрению жалобу защиты Януковича на решение суда, которым было удовлетворено ходатайство Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины о заочном досудебном расследованим в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Александра Горошинского.

"Несмотря на то, что уже есть позиция Верховного суда, такие решения подлежат обжалованию в апелляционном и кассационном порядке, суд принял решение, так сказать, по наименьшему сопротивлению - вернул (апелляционные жалобы - Прим. Ред.), как будто это решение не подлежит обжалованию", - сказал защитник.

По его словам, защита намерена подавать кассационную жалобу, "поскольку, согласно позиции Верховного суда, подобные решения должны быть обжалованы с учетом практики и позиции Европейского суда по доступу к правосудию".

Напомним, что Апелляционный суд Киева еще 14 мая принял решение, которым отказал защите в рассмотрении их апелляций на решение о заочном следствии в отношении Виктора Януковича.

7 февраля 2018 года Печерским райсудом Киева было предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и первого экс-заместителя СБУ Владимира Тоцкого.

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