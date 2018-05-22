Постоянный представитель России при Содружестве независимых государств (СНГ) Андрей Шведов заявил, что выход Украины из СНГ никак не повлияет на работу организации и при этом негативно скажется на самой Украине.

Об этом сообщают "Известия".

По словам Шведова, это решение Киева "было предсказуемым", а его целью является "полностью оторвать Украину от России".

Он также напомнил, что полная процедура выхода из содружества занимает год, и все это время Украина юридически будет считаться членом СНГ. Украинских же представителей в организации нет уже около 4 лет.

"В аппарате исполкома организации украинских чиновников нет. Украина просит более не приглашать ее на заседания высших уставных органов Содружества, но Киев уже с 2014 года и так манкирует этими мероприятиями. При этом возможность остаться в отдельных многосторонних соглашениях по линии Содружества - предмет отдельных переговоров с остальными десятью государствами - членами СНГ. Кому будет поручено заниматься выходом вместо сотрудников закрываемого постпредства - решать украинской стороне", - заявил Шведов.

Он также выразил уверенность, что никакого практического смысла для успешной интеграции в Европу этот шаг не имеет.

"Наоборот, ресурсы регионального сотрудничества усиливали бы внутренний потенциал стремящейся в Европу страны, тем более что речь идет о сложном и долгосрочном процессе. Однако эти соображения, вполне прагматичные, не имели, судя по всему, значения, а геополитический замысел стратегов украинских событий заключался в другом - полностью оторвать Украину от России и СНГ", - заявил он.

Ранее Порошенко заявил, что Украина выйдет из договоров, которые были заключены в рамках СНГ. Также в России заявили, что у Украины уйдет не меньше года на выход из СНГ.

Как сообщала "Страна", в СНГ не получали официальных заявлений от Украины о выходе.