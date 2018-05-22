На неподконтрольной территории Луганской области рухнул крупный мост.

Это серьезный объект инфраструктуры. По сути, единственная трасса из Луганска в город Хрустальный (бывшый Красный Луч) оказалась заблокированной. Осложнено также сообщение с соседней "ДНР".

Помимо всего прочего, мост упал прямо на железнодорожные пути, которые шли перпендикулярно автодороге - и вывел из строя еще одну транспортную артерию.

Столь "удачно" совпавшие обстоятельства позволили говорить о диверсии. В свете кровавого обострения боёв на Донбассе обрушение моста выглядит как попытка нарушить логистику движения военной техники на территории сепаратистов.

"Страна" разбиралась в обстоятельствах падения Штеровского моста на Луганщине.

Первые известия о падении

Сначала о падении моста у поселка Ивановка заявили в соцсетях ранним утром 21 мая. Причем главным образом в проукраински настроенных аккаунтах Твиттера. Там сразу опубликовали несколько фотографий рухнувшего моста с разных ракурсов.

На фото видно, что мост не задел самих железнодорожных путей, но упал так, что проехать по рельсам стало невозможным. Судя по фотографиям, подломились сразу все опоры, стоящие на одной из сторон моста.

Во время падения на мосту находился один легковой автомобиль. По всей видимости, обрушение произошло ночью или ранним утром, когда на трассе немного машин. Это и наводит на мысли о диверсии - понятно, если мост "сложился" под серьезной дневной нагрузкой, но странно, если это произошло во время движения одной-единственной легковушки.

Мост называется Штеровским потому что идет над путями, которые соединяют станции Штеровка и Петровеньки. Он находится в 13 километрах от бывшего Красного Луча по трассе Н21 и является единственной артерией, соединяющей город с Луганском.

Таким образом важная автомобильная трасса "ЛНР" на данный момент полностью заблокирована. Кроме всего прочего - это один из немногих путей, которыми жители "ЛНР" добирались в "ДНР".

На данный момент весь транспорт едет в объезд: через поселок Софиевский и 21-ю шахту.

В "ЛНР" говорят о диверсии

В Луганске уже к полудню 21 мая начали комментировать происшествие. Там заявили, что мост рухнул в 4 часа утра. Пострадавших нет.

Уже поздним вечером того же дня в "ЛНР" заявили, что мост был взорван. Причем случилось это на пару часов раньше заявленного, сообщили в Луганске.

"МГБ совместно с МВД проводит комплекс оперативных мероприятий по розыску членов диверсионно-террористической группы, осуществившей сегодня ночью подрыв моста на 50-м километре автодороги Красный Луч – Луганск", - говорится в сообщении так называемого "МГБ".

По его данным, подрыв железобетонных опор моста был произведен между 2.15 и 2.30 21 мая при помощи взрывного устройства, закрепленного на высоте около шести метров.

"Вес устройства составлял около 18 кг. Найдены осколки металла от взрывного устройства. Его тип и место закладки свидетельствуют о том, что диверсия осуществлена группой, имеющей профессиональную подготовку. Также установлено, что в 10 метрах от моста в районе железнодорожного полотна произведен подрыв гранаты, предположительно, РГД-5", - отмечается в сообщении.

Украина не отрицает подрыв

Отметим, что обвинение в диверсии со стороны "ЛНР" Киев опровергать не стал. Хотя обычно украинские власти заявляют, что не имеют отношения к подобным акциям - особенно, если есть человеческие жертвы.

Более того, на Facebook штаба Операции объединенных сил появилось короткое сообщение, в котором спокойным тоном говорится о том, что теперь военной технике сепаратистов будет сложнее перемещаться по "республике".

"Разрушение указанного моста исключает и препятствует поставкам боеприпасов и вооружения подразделениям российско-терористических войск", - говорится в посте.

Несмотря на сдержанность сообщения, подписчики штаба в Facebook правильно поняли намек.

"Как деликатно штаб ООС намекает, кто причастен к подрыву моста", - пишет в комментариях пользователь Татьяна Иваневич.

Ее поддержали и другие комментаторы, которые поблагодарили Объединенные силы за диверсию.

Как видим, Украина трактует подрыв моста как удар по военной инфраструктуре противника. Впрочем, мост главным образом использовался как гражданский объект - это была обычная автотрасса.

Что видно даже по фото рухнувшего объекта - там нет танков или БТР, зато есть обычный легковой автомобиль. Которого, кстати, диверсанты не могли не заметить перед подрывом. Очевидно, что взрывали, когда легковушка уже въехала на мост - или же находилась от него в нескольких метрах и просто не успела затормозить.

Диверсия есть, "движа" нет

Но, если оставить в стороне моральные аспекты, то пока военный смысл этой диверсии не столь уж очевиден.

Штеровский мост - примерно в 50 километрах от линии фронта. Нарушение логистики военных передвижений сепаратистов, конечно, будет иметь место. Но вряд ли такая единичная акция сможет серьезно расстроить их положение на фронте.

При необходимости, военно-инженерные части восстанавливают такие повреждения за считанные дни. Убрать завалы с рельс - не так уж сложно.

В соцсетях даже проукраинские комментаторы отмечают, что подобные диверсии логичны в общем контексте "движа" - то есть, крупной военной операции на неподконтрольных территориях. Без нее диверсия пока выглядит больше демонстративной акцией.

"Местные тоже говорят, что обрезали снабжение по жд. Вот только одна загвоздка - диверсии и движ обычно одновременно делаются, а тут пока тишина. Да и восстановление жд-движения можно выполнить за день - расчистить остатки моста и путь свободен", - пишет в Twitter пользователь с украинским флагом у аватарки.

Тем не менее в пабликах, поддерживающих сепаратистов, заговорили о наступлении украинской армии после подрыва моста. Главным образом об этом рассказывали группы, созданные сторонниками Игоря Гиркина-Стрелкова, который в последние годы критикует Москву и "ЛДНР".

Они утверждают, что в Красном Луче сосредоточены боевые склады "ополчения". И с подрывом Штеровского путепровода Луганск оказывается отрезанным от этих складов.

Впрочем, этот прогноз выглядит слишком пессимистическим для "ЛНР": вряд ли судьба Луганска так уж сильно зависит от Красного Луча. Скорее всего подрыв моста (если он и правда имел место) укладывается в общую логику обострения на Донбассе, которое сейчас переживает Горловка.

О причинах этого обострения "Страна" рассказывала вчера.

Но есть у возможной диверсии в "ЛНР" еще один негативный аспект: чем их будет больше, тем выше вероятность ответных действий противника уже на украинской территории.