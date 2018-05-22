Организаторы одесского клуба "Itaka" отменили концерт Виталия Козловского, запланированный на 2 июня после того, как певец выступил в Москве на 9 мая.

Об этом сообщила организация "Небайдужі" на своей странице в Facebook.

"Ранее он заявлял, что не знает, кому принадлежит Крым, и публично поддерживал экс-мэра Славянска Нелю Штепу, которая помогала войскам страны-агрессора захватить город Славянск", - отметили в организации, добавив, что в связи с намерением провести концерт Козловского в Одессе были намечены акции протеста.

Ранее концерты Козловского отменили во Львове и Киеве.

Фото: facebook.com/ngonebaiduzhi

Ранее киевский клуб Caribbean Club также отменил концерт Виталия Козловского. Праворадикальная организация "Сокол" заявляла о намерении блокировать выступление артиста.