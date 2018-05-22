Бразильский полузащитник "Шахтера" 25-летний Фред Родригес, который по итогам футбольного сезона в Украине увеличил свою цену на 13 млн евро и вошел в список 150 самых дорогих футболистов мира, может достаться английскому "Манчестер Юнайтед".

Клуб продолжает вести переговоры с донецким "Шахтером" по поводу трансфера.

Об этом сообщает The Telegraph.

Донецкий клуб не хочет задешево расставаться с одним из своих лидеров и готов продать Фреда за рекордные для дончан 60 млн евро.

Главный тренер МЮ Жозе Моуринью получит от руководства клуба больше 200 млн евро на трансферы, что может сыграть решающую роль в переговорах по Фреду.

"Манчестер Сити", который активно пытался подписать бразильца зимой, переключился на Жоржиньо из "Наполи". Но кроме МЮ трансфер Фреда не прочь провернуть и "Барселона".

Как сообщала "Страна", после продления контракта Фонсека рассказал о переменах в Шахтере и планах на Лигу чемпионов.