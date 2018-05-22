Лишь 20% украинской молодежи верят в лучшее будущее - таковы данные опроса Международного республиканского института (IRI), проведенного по заказу Агентства США по международному развитию (USAID).

По данным опроса, менее трети респондентов в возрасте от 18 до 35 лет планируют участвовать в следующих выборах.

Уныние и апатия является волнующим сигналом, считает директор евразийских программ Стивен Никс.

"Тогда как молодежь Украины - это и возрастная группа, которая больше поддерживает членство в Евросоюзе, их политическое отдаление волнует. Особенно накануне президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году", - отметил программный директор IRI Стивен Никс.

"Очень важно, чтобы правительство и политические партии в Украине приняли решительные шаги для завоевания доверия избирателей, включая молодежь, адресуя к ним вопросы, которые больше всего их волнуют", - добавил он.

Исследование также демонстрирует чрезвычайно низкое доверие людей к области здравоохранения. Больше половины опрошенных украинцев сказали, что не верят, что государство могло бы им предоставить медицинские услуги в случае серьезного заболевания. Причем в Восточной Украине такое разочарование больше, чем в Западной.

"Это исследование вызывает волнение, подчеркивает важность недавно принятой реформы здравоохранения, которую проводит исполняющий обязанности министра Ульяна Супрун, которая пытается придать медицинской системе советского типа европейские стандарты", - говорится в заявлении программного директора Международного республиканского института.

Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме анексированного Россией Крыма и оккупированных частей Донбасса, в период с 15 по 31 марта 2018 года. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Ранее "Страна" писала о том, что почти 80% опрошенных украинцев не одобряют работу президента Порошенко.

Также мы сообщали, что украинцев не волнует возврат Крыма. Они хотят окончить войну и меньше платить за ЖКХ.