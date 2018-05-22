В Киеве специально к финалу Лиги чемпионов УЕФА на территории НСК "Олимпийский" Ощадбанк и Mastercard установили сеть POS-терминалов для приема безналичных оплат.

На 42 точках фудкорта верхнего и нижнего ярусов стадиона установлено 185 современных POS-терминалов производства компании Ingenico. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Фото: twitter.com

Сеть начнет работу в день матча 26 мая и будет функционировать на стадионе и после игры, уточняет Ощадбанк.

Таким образом, болельщики без труда смогут расплачиваться за еду и напитки платежными карточками или устройствами с NFC-кошельками.

Mastercard выступил куратором технической части реализации проекта, эксклюзивным банком-эквайером проекта стал Ощадбанк.

"Благодаря мощной терминальной сети на "Олимпийском" они будут чувствовать себя еще более комфортно, не думая о необходимости иметь при себе наличку, и удобно оплачивать покупки бесконтактным картам или мобильными телефонами", - заявил Андрей Пышный.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве объявили повышенный уровень террористической угрозы из-за финала ЛЧ.

Также мы сообщали, что для забывчивых болельщиков Лиги Чемпионов в аэропорту "Борисполь" организуют фан-зону.