Один из лидеров "Оппозиционного блока", народный депутат Сергей Левочкин, заявил, что одной из главных целей его политсилы является переход к парламентской форме правления в Украине. В то же время он считает маловероятным, что это случится до президентских выборов.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Конституционная реформа с переходом к парламентской республике - один из главных политических приоритетов "Оппозиционного блока". Это наша последовательная позиция. Еще недавно существовало две возможности провести конституционную реформу: через референдум и через парламентское голосование. После отмены Конституционным судом закона о референдуме остается один путь - через Верховную Раду. Но я не думаю, что перед выборами возможно собрать 300 голосов. Тем не менее, конституционную реформу необходимо продвигать. Она может стать не только важнейшим элементом развития страны, но и механизмом достижения мира на Востоке и восстановление единства страны", - заявил политик.

Ранее "Страна" сообщала, что Сергей Левочкин рассказал о чем общался с Волкером.