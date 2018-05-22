Народный депутат Украины и один из лидеров "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин рассказал о том, почему, почему, по его мнению, появилась тема автокефалии и насколько она вероятна для Украины.

Об этом политик заявил в интервью РБК-Украина.

"Президент, безусловно, надеется победить на предстоящих выборах, но власть в цейтноте. Рейтинги низкие - этим и объясняется нынешняя зачастую малообъяснимая политическая суета. Но я убежден, что, к примеру, вопросы церковной жизни, церковного устройства должны быть исключены из политической повестки. А нападки на каноническую церковь должны быть полностью прекращены", - сказал Левочкин.

По его словам, крайне маловероятно, что Константинопольский патриархат пойдет на предоставление автокефалии для Украины.

"Есть мем "византийская политика". Он подразумевает, если говорить просто, крайнюю многовекторность, центризм и неспешность в принятии решений. Исходя из этого, предоставление автокефалии, тем более под давлением и с угрозой усиления раскола православия, в обозримом будущем считаю маловероятным", - заявил Сергей Левочкин.

Ранее "Страна" сообщала, что Левочкин прогнозирует на выборах президента единого кандидата от юго-востока Украины.