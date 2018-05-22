Президент Украины Петр Порошенко вчера, 21 мая, подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину.

Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №5470-д на сайте Верховной Рады.

В статье 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "Пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "Таможенное оформление".

Таким образом, во время пропуска на таможенную территорию Украины транспортных средств сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам не будет требоваться. Зато такой сертификат нужно будет предоставить при таможенном оформлении для свободного обращения внутренней таможне.

Ранее "Страна" писала о том, что пограничники придумали способ не пускать в Украину авто на "литовских бляхах".

Также мы сообщали, что Верховный суд разъяснил с какого года в Украине можно взимать транспортный налог.