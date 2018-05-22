Народный депутат и один из лидеров "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин считает, что единым кандидатом на президентских выборах станет лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, а у Анатолия Гриценко неплохие шансы на победу.

Об этом политик рассказал в интервью РБК-Украина.

"Президент, безусловно, надеется победить на предстоящих выборах, но власть в цейтноте. Рейтинги низкие - этим и объясняется нынешняя зачастую малообъяснимая политическая суета. Кроме того, власть на сегодня не определилась с единым кандидатом на пост президента, поэтому будущее нынешней парламентской коалиции под большим вопросом. Это объясняет пустую повестку парламента", - заявил Сергей Левочкин.

Политик также заявил, что лидером президентской гонки является Юлия Тимошенко, но при этом хорошие шансы и у Анатолия Гриценко.

"Я думаю, что если Гриценко поддержат Вакарчук, Садовой, Саакашвили из Амстердама и он сможет объединить "демократических малышей", то у него хорошие шансы. На сегодня Тимошенко - лидер гонки, но Гриценко может победить любого из оппонентов во втором туре. Если говорить о втором туре, я считаю, что там будет единый кандидат от Юго-Востока в лице Юрия Бойко", - сказал политик.

На вопрос верит ли он в победу Юрия Бойко, Левочкин ответил, что у него есть значительная поддержка на Юго-Востоке и "хорошая основа для роста в Центральной Украине".

"Важно донести до избирателей, что Юрий Бойко - единственный кандидат, который в случае избрания президентом сможет в короткий срок обеспечить мир, наведение порядка и восстановление экономики", - сказал нардеп.

На уточняющий вопрос за счет чего можно будет быстро достичь мира, Левочкин ответил: "в первую очередь - через выполнение Минских соглашений. Ради достижения мира "Оппозиционный блок" готов принимать участие в прямых переговорах с Россией и представителями непризнанных "республик". Для нас достижение мира - безусловный приоритет".

Также он прокомментировал отношения с партией "За життя" Вадима Рабиновича и Евгения Мураева, которые также ориентируются на избирателей Юго-Востока.

"Вероятность объединения на нашем политическом поле очень высока. В этом случае "Оппозиционный блок" с сателлитами станет лидером политических симпатий: суммарная поддержка такого объединения будет самой высокой в стране", - сказал Левочкин.

Ранее "Страна" сообщала, что Левочкин рассказал, как достичь мира на Донбассе "за считанные месяцы".