В Сокольском районе Львовской области пятеро детей из одного детского садика попали в больницу с отравлением.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Уточняется, что в период с 16 до 21 мая в инфекционное отделение Сокальской центральной районной больницы госпитализировали пятерых детей, которые посещали ДОУ №7 в Сокале.

У всех пострадавших детей одинаковый диагноз - острый гастроэнтероколит. Состояние маленьких пациентов удовлетворительное. Медики проводят комплекс лечебно -диагностических мероприятий.

Ранее "Страна" писала о том, что после отравления детей в Николаеве в школах и детсадах области ввели пропускной режим.

Также мы сообщали, что в Черкассах старое дерево упало на школьников, четверо детей в больнице.