На Львовщине в больницу с отравлением попали пятеро детей из одного детского садика
В Сокольском районе Львовской области пятеро детей из одного детского садика попали в больницу с отравлением.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
Уточняется, что в период с 16 до 21 мая в инфекционное отделение Сокальской центральной районной больницы госпитализировали пятерых детей, которые посещали ДОУ №7 в Сокале.
У всех пострадавших детей одинаковый диагноз - острый гастроэнтероколит. Состояние маленьких пациентов удовлетворительное. Медики проводят комплекс лечебно -диагностических мероприятий.
Ранее "Страна" писала о том, что после отравления детей в Николаеве в школах и детсадах области ввели пропускной режим.
Также мы сообщали, что в Черкассах старое дерево упало на школьников, четверо детей в больнице.
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