В Днепре сегодня рано утром, 22 мая, с балкона пятого этажа выпала трехлетняя девочка.

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 06:00 на проспекте Слобожанском. На месте ЧП работают правоохранители. По их словам, в момент происшествия ребенок находился в квартире один. Мама девочки, работающая дворником, убирала территорию возле подъезда.

"О происшествии мы узнали от очевидцев - люди просто выбежали со двора и увидели автомобиль полиции. Выпавшая девочка подавала признаки жизни, приходила в сознание. На место немедленно приехала "скорая", которую полиция сопроводила до больницы", - рассказали патрульные, оказавшиеся на месте происшествия первыми.

Врач, занимающийся лечением девочки, охарактеризовал ее состояние как тяжелое, но стабильное.

"Все необходимое на данный момент, у девочки есть. Она упала с достаточно большой высоты и находится в состоянии сильнейшего шока", - прокомментировал врач.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове 8-летний ребенок выпал с пятого этажа и остался жив.

Также мы сообщали, что в Днепре девушка выпала на перекрестке из только отремонтированной маршрутки.