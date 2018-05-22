В Борисполе, что под Киевом, произошло очередное ЧП с отравлением поддельным алкоголем. По предварительным данным, скончалось шесть человек, еще один пострадал.

Об этом сообщают в пресс-группе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"22 мая в 06:45 в ГосЧС поступило сообщение, что в городе Борисполь, предварительно в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 6 человек и 1 человек пострадал. Все они 21 мая были госпитализированы в Бориспольскую районную больницу без сознания. Данные лица (всего 7 человек) употребляли алкоголь в одной компании в частном доме", - уточнили в пресс-группе.

Ранее "Страна" сообщала, что после отравления детей в Николаеве в школах и детсадах области ввели пропускной режим.

Также мы рассказывали, что в Черкассах выписали из больниц всех пострадавших от таинственного отравления на линейке.