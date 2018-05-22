В зоне проведения ООС на Донбассе не стихают ожесточенные бои. За минувшие сутки, 21 мая, силы ВСУ потеряли двух бойцов убитыми. Еще девять украинских солдат ранены.

Напомним, что "Страна" выяснила как в ВСУ объяснили причины обострения под Горловкой.

О вчерашних боях и потерях сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"На луганском направлении враг активизировался в районе населенного пункта Троицкое, а на донецком направлении боевые действия велись в районах населенных пунктов Зайцево, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Железное, Южное, Новгородское, Авдеевка, Марьинка, Новоигнатовка. Не прекращаются боевые действия на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Чермалык, Водяное и Широкино.

В целом за сутки 21 мая боевики 53 раза нарушали режим прекращения огня, из них 30 раз применяли 122-мм артиллерию, 120-мм и 82-мм минометы.

Возле Авдеевки и Марьинки были применены контрснайперские мероприятия, после чего обстрелы украинских позиций прекратились.

Также вчера, 21 мая, противник пытался вытеснить наших военных из освобожденного Южного, атакуя с трех направлений. Кроме того, боевики обстреливали Торецк.

Во время боевых действий два наших защитника погибли и девять были ранены. Сейчас всех раненых эвакуировали в госпиталь, где им оказана медицинская помощь", - заявили в штабе ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Ранее "Страна" сообщала, что командование ООС рассказало об ответных мерах при обстрелах на Донбассе.