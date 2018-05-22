В Киеве, на срок со вторника 22 мая, по среду 30 мая, запланировано масштабное отключение холодной воды потребителям. Это будет сделано из-за ремонтных работ на городской сети водоснабжения.

Об этом передает пресс-служба Киевводоканала.

Отключение коснется жилых домов, школ, детских садов, офисов, общежитий и торговых центров.

Кому отключат воду в Киеве

22 мая с 11:00 до 21:00 - улица Черняховского, 2/21, 4, 12 (жилые дома), 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9 (частные дома); улица Эстонская,5 (ж/д); улица Кирпоноса, 10, 12, 11, 13 (ж/д), 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 7а, 15, 17, 19, 21 , 23 (ч/д).



22 мая с 09:00 до 22:00 - бульвар Вацлава Гавела, 16 (завод Лепсе), 18 (общежитие) проспект Комарова, 40 (торговый центр).



23 мая с 09:30 до 17:00 - улица Стадионная, 5, 5б (офисы).



23 мая с 11:00 до 05:00 24 мая - проспект Порика, 18а, 18б (СТО), 20 (магазин).



23 мая с 22:00 до 07:00 24 мая - улица Ярославов Вал, 31/19, 17, 15, 26, 26б, 24 24б (ж/д), 22 (отель).



24 мая с 19:00 до 08:00 25 мая - улица Ружинская, 14, 16, 18/59, 20, 54, 24, 26/41, 3/56, 5, 7/43, 11 (ж/д), 30 (школа), 11а (детский сад) , 15/18, 17, 19, 21/23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 (ч/д); улица Щербаковского, 52/1 (Государственная служба безопасности связи); улица Саратовская, 39, 45 (ж/д), 14а (д/с); улица Муромская, 14, 16 (ч/д).



24 мая с 20:00 до 07:00 25 мая - улица Межевая, 119 (ж/д) улица Полковая, 57 (медучреждение), 57а, 59, 59а, 61, 61а, 74, 58 (ж/д), 59а (д/с), 76 (админ.здание);

25 мая с 09:30 до 21:00 - проспект Голосеевский, 100/2 (ж/д).



30 мая с 09:00 до 24:00 - улица Полковая, 55, 57, 57а, 57б, 59, 59а, 59в, 61, 61а, 72, 74, 76, 76а, 78, 74/6, 119 (ж/д), 57в (агрофирма).



Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на день перекроют для авто Ярославов вал из-за ремонта.

Также мы рассказывали, что в Киеве ведутся ремонтные работы на 14 дорожных объектах. Список улиц.