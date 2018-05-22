Главный борец с хакерами, руководитель Департамента киберполиции НП Украины Сергей Демедюк заявил, что его служба раскрывает около 80% преступлений, связанных с кибермошенничеством.

Об этом передает официальный сайт Нацполиции.

По словам Демедюка, сейчас к компетенции киберполиции относится расследование дел, связанных с кибермошенничеством. К ним относятся фишинговые сайты и клоны сайтов крупных компаний.

"В этом направлении у нас уже очень много положительной практики, мы научились гораздо быстрее определять источники подобных угроз, чем два года назад, когда только начинали работу. Если говорить в процентном соотношении: сегодня у нас около 80% раскрытия таких преступлений", - сообщил Сергей Демедюк.

Он также отметил, что мошенничество - это преступление частного обвинения, поэтому полиция расследует только те случаи, о которых граждане сообщают в правоохранительные органы. Однако очень многие граждане по разным причинам - из-за небольших сумм ущерба, нанесенного киберпреступниками, или из-за недоверия к киберполиции - не обращаются в полицию с заявлениями.

"Проблема в том, что кибермошенничество как раз и нацелено на малые суммы, но разрабатывается так, чтобы охватить как можно больше пользователей. Именно масштабность таких преступлений и пассивность наших пользователей приводят к тому, что преступники в Украине зарабатывают большие деньги", - отметил руководитель Департамента киберполиции.

Ранее "Страна" сообщала, что киберполиция готова поддержать Минэнерго и отразить атаку хакеров-вымогателей.