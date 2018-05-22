Нардеп - радикал Игорь Мосийчук считает, что Крымский мост через Керченский пролив - это объект вражеской инфраструктуры, который необходимо уничтожить.

Об этом он заявил в прямом эфире 112 Украина.

"Керченский мост - это вражеская инфраструктура... Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это - стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру - мост, железнодорожный пункт, аэропорт", - сказал Мосийчук.

Говоря о том, принял бы он сам участие в уничтожении моста, Мосийчук сказал, что так бы и поступил, если бы занимал пост министра обороны Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что американского журналиста, который предложил подорвать Крымский мост, поддержал глава МИД Климкин.