Во вторник, 22 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, когда регулятор уставнавливал официальные курсы валют, доллар немного подешевел, евро же подешевел довольно существенно.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар подешевел на семь копеек до 26,08.

Евро подешевел сразу на тринадцать копеек до 30,67.

Российский рубль тоже немного сбросил в цене - 0,417 грн.

Напомним, что НБУ опустил курс доллара, но вскоре он может подняться на выплатах НДС. Нацбанк под квартальные налоговые платежи опустил курс доллара на 2,5 копейки: к вечеру 17 мая он закрепился на межбанке в рамках 26,1650-26,1750 грн.

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