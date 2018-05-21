Активность президента США в социальных сетях, в том же Тwitter, стала постоянной головной болью для его службы безопасности. Оказывается, Дональд Трамп часто выходит в интернет, используя незащищенный смартфон.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

Отдел информационных технологий Белого дома предоставил президенту США Дональду Трампу два iPhone, один из которых он использует только для чтения ленты и публикации сообщений в Twitter, а также для чтения новостей.

По их данным, второй из "по крайней мере" двух телефонов предназначен только для совершения звонков.

Однако американский лидер постоянно использует именно первое мобильное устройство для связи со своими друзьями и публикации сообщений в Twitter. Проблема состоит в том, что специалисты не оборудовали данный смартфон средствами, которые могли бы предотвратить потенциальную слежку за главой государства.

Трамп отвечал отказом на просьбы своих помощников ежемесячно менять телефон с Twitter и считает такое предложение "не очень удобным". Кроме того, этот смартфон, по сведениям издания, не проверялся экспертами по безопасности уже пять месяцев.

Источники не обладают информацией, как часто меняется предназначенный только для звонков телефон, который по правилам должен быть одноразовым. Он оборудован камерой и микрофоном, в отличие от тех мобильных устройств, которыми пользовался экс-президент Барак Обама. По мнению многих экспертов, хакеры могут использовать их для слежки за американским лидером.

Друзья и помощники Трампа, рассказали о том, что республиканец довольно часто им звонит по телефону. Так, конгрессмен от штата Флорида и доверенное лицо президента Мэтт Гетц рассказал, что Трамп звонил ему поздно ночью и рано утром, при этом определитель показывал то заблокированный номер, то обычный десятизначный с кодом Вашингтона. Все предшественники Трампа не отказывались от возможности обезопасить свои телефонные переговоры. Нынешний американский лидер отклоняет предложения такого рода.

Ранее телеканал CNN сообщал, что глава США в последнее время стал слишком часто пользоваться персональным сотовым телефоном для общения со сторонними советниками, что вызывает тревогу у сотрудников аппарата Белого дома. Президент, якобы, не хочет посвящать в содержание своих разговоров руководителя аппарата сотрудников Белого дома отставного генерала Джона Келли. Ранее Трамп предпочитал связываться с нужными ему людьми в основном со служебных стационарных телефонов, через общий коммутатор, что позволяло Келли вести учет звонков главы государства и знать, с кем именно тот говорил. Теперь президент стал более скрытен.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп требует расследовать вмешательство ФБР в его предвыборную кампанию.