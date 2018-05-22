В Киеве, из-за проведения масштабных ремонтных работ на улице Ярослав Вал, завтра 23 мая будет частично ограничено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/kievavtodor

"С 06:00 23 мая по 22:00 24 мая в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Ярославов Вал от ул. Олеся Гончара до ул. Николая Лысенко будет ограничено движение транспорта", - уточнили в пресс-службе "Киевавтодора".

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ведутся ремонтные работы на 14 дорожных объектах и приводила полный список улиц.

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