Все в объезд. В Киеве на день перекроют для авто Ярославов вал из-за ремонта
В Киеве, из-за проведения масштабных ремонтных работ на улице Ярослав Вал, завтра 23 мая будет частично ограничено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.
Фото: facebook.com/kievavtodor
"С 06:00 23 мая по 22:00 24 мая в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Ярославов Вал от ул. Олеся Гончара до ул. Николая Лысенко будет ограничено движение транспорта", - уточнили в пресс-службе "Киевавтодора".
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ведутся ремонтные работы на 14 дорожных объектах и приводила полный список улиц.
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