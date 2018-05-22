Чем ближе финал Лиги чемпионов в Киеве, тем жестче становятся меры безопасности в городе. Полиция, кстати, уже объявила повышенный уровень террористической угрозы до окончания всех мероприятий.

Кроме этого, силовики готовы заплатить частным охранным структурам, если те подключатся к обеспечению безопасности вокруг НСК "Олимпийский" во время финала Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом передают Украинские Новости.

Управление полиции охраны объявило срочный тендер на закупку охранных услуг, а именно дополнительных функций по обеспечению общественного порядка и безопасности на стадионе во время и после проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 26 мая. На это дело силовики готовы выделить 650 000 гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция показала карту, как будут перекрыты улицы Киева перед финалом Лиги чемпионов.