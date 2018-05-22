В США появилась первая информация о ходе испытаний в России новых ракет с ядерными силовыми установками.

Россия провела четыре испытательных пуска крылатой ракеты с ядерной силовой установкой с ноября 2017 года по февраль 2018 года. И все они закончились неудачно.

Об этом передает CNBC, со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США по этой проблеме.

В частности, источники отметили, что наиболее продолжительный полет российской ракеты с ядерной силовой установкой длился более двух минут, за которые она пролетела более 35 километров, после чего ракета потеряла управляемость и разбилась. Источники также сообщили, что самое короткое испытания заняло четыре секунды, а ракета во время этих испытаний пролетела восемь километров.

Вместе с этим, они подчеркнули, что сверхзвуковая российская ракета, способная нести ядерный боезаряд успешно прошла два теста из трех. Ее четвертое испытание запланировано на лето 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что США обещают испытать гиперзвуковое оружие в 2019 году.