Астрономы обнаружили первый астероид, прилетевший из межзвездного пространства в Солнечную систему и "прописавшийся" здесь. Небесное тело находится на орбите Юпитера.

Об этом сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Исследователи пришли к выводу, что астероид (514107) 2015 BZ509, диаметр которого 2,1 км, мог прилететь из внешнего космоса и, вероятно, остался в Солнечной системе насовсем.

Астрономы под руководством Фати Намуни из Университета Лазурного берега обратили внимание на то, что, в отличие от большинства троянских астероидов Юпитера, 2015 BZ509 вращается вокруг Солнца по ретроградной орбите - то есть движется в противоположную сторону. До сих пор причина наблюдаемого явления оставалась загадкой для ученых.

"Если бы 2015 BZ509 был рожден в нашей системе, он должен был бы двигаться в том же направлении, что и другие планеты и астероиды, появившиеся из первоначального облака газа и пыли", - комментирует Намуни.

Исследователи провели симуляцию, в которой определили, как менялась траектория полета 2015 BZ509 за всю историю существования Солнечной системы. Модель показала, что все 4,5 миллиарда лет небесное тело двигалось в ретроградном направлении, а значит не могло родиться в том же облаке, что Земля и другие планеты.

"Миграция астероидов из других звездных систем происходит потому что Солнце изначально сформировалось в плотном скоплении, где у каждой звезды была своя система планет и астероидов", - отмечает Хелена Морэ, один из авторов исследования.

Изучение "межзвездного мигранта", по мнению астрономов, поможет понять, как эволюционировала Солнечная система. В 2017 году ученые впервые обнаружили Оумуамуа - межзвездный астероид, который прилетел из-за ее пределов.

Однако он оказался лишь временным гостем - Оумуамуа движется по незамкнутой гиперболической траектории со скоростью около 26 километров в секунду и скоро покинет Солнечную систему.

Evolution of a stable co-orbital clone’s orbital elements near 4.5 billion years in the past. The location of the semimajor axis is shown with respect to Jupiter’s co-orbital region (dashed lines). Inclination is normalized to 180° and corresponds to the top curve in the corresponding panel whereas eccentricity is the bottom curve. The possible resonant arguments ω, ϕ, and ϕ⋆ are defined in Section 3. Фото: academic.oup.com

Distribution of 2015 BZ509’s clones at 4.5 billion years in the past in the semimajor axis-inclination plane (a) and the semimajor axis–eccentricity plane (b). The intersections at perihelion with the orbits of Uranus and Neptune are shown by the left and right curves, respectively. Фото: academic.oup.com

Distribution of 2015 BZ509’s clones at 40 Myr in the past in the semimajor axis-inclination plane (a) and the semimajor axis-eccentricity plane (b). The curve in (a) is given by the asteroid’s Tisserand relation with Jupiter. The four V-shaped curves in (b) denote the intersection at aphelion and perihelion of the clone’s orbit with those of Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune respectively from left to right. Фото: academic.oup.com

