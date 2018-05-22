Власти США готовы работать с Ираном над урегулированием проблем, в том числе путем заключения новой сделки взамен разорванного Вашингтоном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео выступая с программной речью в вашингтонском консервативном неправительственном фонде "Наследие", обрисовав новый подход администрации Трампа к Ирану, передает ТАСС.

"<...> Мы открыты к новым шагам не только с нашими союзниками и партнерами, но также и с Ираном. Но только в том случае, если Иран намерен осуществить значительные изменения (в своей политике - Прим.Ред.). Как сказал президент Трамп две недели назад, он готов, хочет и в состоянии вести переговоры о новой сделке, однако она не является целью. Наша цель - защитить американский народ", - сказал Помпео.

В связи с этим глава внешнеполитического ведомства США перечислил 12 условий подписания нового соглашения с Ираном, которые выдвигает администрация Трампа. "Любое новое соглашение должно гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения, чего не мог обеспечить Совместный всеобъемлющий план действий", - заявил Помпео.

Он в первую очередь потребовал от Ирана прекратить работы по обогащению урана и никогда не заниматься переработкой плутония, в том числе закрыть свой реактор на тяжелой воде. Кроме того, Ирану следует отчитаться перед МАГАТЭ о военной составляющей ядерной программы и полностью отказаться от такой деятельности, предоставить инспекторам агентства доступ на все объекты по всей стране, полагает госсекретарь США.

"Иран (также - Прим.Ред.) должен остановить распространение баллистических ракет и дальнейшую разработку ракет, способных нести ядерное оружие, освободить всех удерживаемых американских граждан и граждан наших союзников и партнеров, которые были задержаны на основании вымышленных обвинений или пропали бесследно в Иране, с уважением относиться к суверенитету иракского правительства и не препятствовать разоружению и роспуску шиитских вооруженных формирований вывести из Сирии все силы, находящиеся под иранским командованием", - убежден Помпео.

Наконец, он призвал Иран прекратить "оказывать поддержку террористическим группировкам, действующим на Ближнем Востоке". В числе последних Помпео назвал ливанскую партию "Хезболлах", палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад", радикальное движение "Талибан" и террористическую группировку "Аль-Каида", а также мятежников-хуситов в Йемене.

В заключение Помпео подтвердил, что ультиматум США включает и требование завершения поддержки "спецподразделениями "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана - Прим.Ред.) терроризма", отказа от "угроз в отношении соседей, многие из которых являются союзниками США". "В том числе отказаться от угроз уничтожить Израиль, от ракетных обстрелов Саудовской Аравии и ОАЭ. Это включает и угрозы международным морским перевозкам, а также кибератаки", - уточнил госсекретарь.

По его свидетельству, администрация Трампа настаивает на том, чтобы возможная новая сделка с Ираном заключалась в форме двустороннего договора, который потребовалось бы направлять на одобрение Конгресса США.

"В отличие от предыдущей администрации (Белого дома - Прим.Ред.), мы хотим включить [в подготовку потенциального нового соглашения с Ираном] Конгресс, чтобы тот был партнером в данном процессе. Мы хотим, чтобы наши усилия пользовались широкой поддержкой американского народа и пережили администрацию Трампа. Предпочтительным путем вперед является договор", - сказал шеф американской дипломатии.

В то же время Помпео отметил, что нынешнее правительство США добивается радикальной смены внешне- и внутриполитического курса Ирана и готово так же использовать для достижения своей цели самые жесткие в истории санкции.

"Во-первых, мы окажем беспрецедентное финансовое давление на (иранский - Прим.Ред.) режим. Лидеры в Тегеране не должны сомневаться в серьезности наших намерений <...>. Санкции будут только усиливаться и становиться все более болезненными в том случае, если режим не изменит свой курс <...>, в тому моменту, когда они все будут введены, это будут самые жесткие санкции в истории", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

С его точки зрения, выбранный нынешним руководством Ирана курс является "неприемлемым и непродуктивным".

Помпео отметил, что "будет работать в тесной координации с министерством обороны (США - Прим.Ред.) и региональными партнерами для сдерживания иранской агрессии". "Мы обеспечим свободу навигации в водах региона, мы будем работать над предотвращением и противодействием враждебной активности Ирана в киберпространстве. Мы будем выслеживать ставленников Ирана и подконтрольных им (бойцов ливанской шиитской партии - Прим.Ред.) "Хезболлах" по всему миру, и разгромим их", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства США. По его словам, у "Ирана больше никогда не будет карт- бланш в доминировании на Ближнем Востоке".

Согласно изложенной Помпео информации, Вашингтон намерен поставить Тегеран перед выбором: продолжать спонсировать боевые действия за рубежом, в чем американская сторона регулярно обвиняет Иран, или прекратить этим заниматься и сохранить свою экономику. "Ирану придется сделать выбор: или биться за то, чтобы его экономика не находилась на искусственном жизнеобеспечении, или продолжать растрачивать свое богатство на боевые действия за рубежом. И для того, и для другого у него не будет ресурсов", - сказал госсекретарь США.

При этом он утверждал, что Вашингтон намерен бороться за права иранского народа. "Режим должен работать над тем, как он обращается со своими гражданами, и мы должны защитить права каждого иранца. Он (иранский народ - Прим.Ред.) должен пресечь разбазаривание богатства Ирана за рубежом", - считает Помпео.

В то же время он сообщил о готовности США к полной отмене своих ограничительных мер против Ирана и полному восстановлению дипломатических и торговых отношений с ним в случае выполнения Тегераном требований Вашингтона. "В обмен на крупные изменения со стороны Ирана Соединенные Штаты готовы предпринять действия, идущие на благо иранскому народу", - заявил Помпео.

"Мы готовы прежде всего отменить компоненты всех наших санкций в отношении [иранского] режима. На том этапе мы будем счастливы восстановить полные дипломатические и торговые отношения с Ираном. И мы готовы обеспечить Ирану доступ к передовым технологиям. Кроме того, мы будем готовы поддержать модернизацию и реинтеграцию иранской экономики в международную экономическую систему", - пояснил госсекретарь США.

"Если кто-то, особенно лидеры Ирана, сомневается в искренности президента (Трампа - Прим.Ред.) или в его видении, то пусть (этот кто-то - Прим.Ред.) взглянет на нашу дипломатию с Северной Кореей. Наша готовность встречаться с (лидером КНДР - Прим.Ред.) Ким Чен Ыном подчеркивает приверженность администрации Трампа дипломатии в целях преодоления самых серьезных вызовов, даже (в отношениях - Прим.Ред.) с нашими противниками", - добавил Помпео.

Однако, как он предупредил, США пойдут на смягчение режима санкций в отношении Ирана только в случае внесения Тегераном ощутимых изменений в свою политику. "Смягчение санкций последует только тогда, когда мы увидим осязаемые <...> и устойчивые сдвиги в политике Ирана", - подчеркнул Помпео.

Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тегераном 7 апреля 1980 года после исламской революции в Иране.

СВПД был заключен постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта многосторонняя договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.

Трамп в начале мая этого года заявил, что США выходят из сделки. Хозяин Белого дома пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана. Одновременно он говорил, что США якобы готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД. Однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия, которые теперь в деталях изложил Помпео.

Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки и дальше полностью ее выполнять. Со своей стороны президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Европейский союз должен гарантировать Тегерану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить в силе соглашение. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал выход США из сделки нарушением резолюции Совбеза ООН и отметил, что Москва будет добиваться сохранения соглашения.

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