В Одессе был госпитализирован и экстренно прооперирован юноша, которого ударило электротоком на крыше поезда.

Об этом передает УНИАН.

В частности, 18-летний юноша госпитализирован с ожогами примерно 50% поверхности кожи. Его прооперировали. По предварительным данным, молодой человек влез на крышу поезда, чтобы сфотографироваться. Проводится соответствующая проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

ЧП произошло еще 20 мая на станции Одесса-Восточная.

Как сообщала "Страна", пассажиры киевского метро сняли на видео поездку девушек-подростков между вагонами.

"Девуля, та, что ближе к выходу,хотела спрыгнуть, но поезд дернулся и она чуть не сорвалась под вагон", - написала в соцсети автор поста.

Напомним, что киевлянам рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах.