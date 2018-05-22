В понедельник, 21 мая 2018 официально объявлено о полном освобождении сирийской столицы Дамаска и всех его пригородов от террористов ИГИЛ.

Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Таким образом, после капитуляции группировок в Каламуне, Восточной Гуте и Ярмуке сирийцы восстановили контроль над всей одноименной, столичной провинцией своей страны.

"Подразделения наших вооруженных сил и союзных войск полностью очистили от боевиков район Хаджр-эль-Асвад и лагерь Ярмук после череды спланированных и последовательных военных операций. Последние операции сирийской армии увенчались полным освобождением Западной и Восточной Гуты. Дамаск и все его пригороды теперь являются полностью безопасными зонами", - говорится в заявлении командования.

В командовании сирийской армии отметили, что военные операции против боевиков в стране не прекратятся пока "терроризм на территории республики не будет полностью искоренен, какова бы ни была цена".

Ранее в понедельник сирийские силы объявили о возобновлении военной операции против террористов ИГИЛ в квартале Хаджр-эль-Асвад. Боевые действия начались в полдень сразу после окончания периода временного прекращения огня, объявленного в воскресенье вечером с целью обеспечить безопасный выход женщин, детей и пожилых людей из зоны боевых действий.

Позднее в сирийской армии заявили об установлении полного контроля над кварталом Хаджр-эль-Асвад и лагерем палестинских беженцев Ярмук и начале операции по зачистке отдельных групп радикалов.

Хаджр-эль-Асвад и соседний с ним лагерь палестинских беженцев Ярмук оставались последними форпостами боевиков в провинции Дамаск и располагались на южной окраине столицы Сирии.

Правительственные силы начали штурм этих районов 20 апреля 2018.

Командование вооруженных сил Сирийской Арабской Республики поставило перед войсками задачу положить конец присутствию банд террористов на юге столицы и разблокировать стратегическое шоссе в Иорданию сообщением Дамаск - Амман.

Лагерь палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска, долгое время находившийся под контролем террористов ИГИЛ лежит в руинах. На его территории практически не осталось целых домов. Об этом заявил журналистам в понедельник, 21 мая официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщает, что лагерь Ярмук в Дамаске лежит в руинах. Там практически не осталось домов, которые бы ни были разрушены или повреждены. Столкновения были особенно интенсивны в последний месяц, почти все палестинские беженцы, которые там находились, ушли", - сказал Дюжаррик.

По его словам, плачевная ситуация в лагере указывает на необходимость скорейшей реализации проектов БАПОР на территории Сирии. На их осуществление в 2018 году понадобится $800 млн.

Население лагеря Ярмук, появившегося на окраине Дамаска в 1958 году, составляло около 150 тыс. человек. После начала вооруженного конфликта в Сирии туда переместились десятки тысяч беженцев из других районов страны. Впоследствии лагерь превратился в крупный оплот боевиков ИГИЛ в провинции.

13 освобожденных "котлов", которые существовали внутри или вокруг Дамаска Фото: twitter.com/sayed_ridha

Как сообщала "Страна", в Дамаске массовыми гуляниями отпраздновали освобождение Восточной Гуты.

Десятки тысяч людей вышли на улицы с флагами Сирии и улыбками на лицах. Торжества были организованы на площади Омейядов. Битва за Восточную Гуту длилась более 6 лет.

Напомним, что 17 мая президент Сирии Башар Асад неожиданно прилетел на переговоры. в Сочи.