В городе Буча Киевской области сотрудники полиции за сутки изъяли 14 магазинов от автомата "Калашникова", 412 патронов различного калибра, семь пулеметных лент и гладкоствольное ружье. Оружейный сбор велся в рамках операции "Оружие и взрывчатка".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Во время проведения санкционированного обыска в г. Буча в квартире местного жителя полицейскими было обнаружено и изъято 14 магазинов от автомата "Калашникова", семь предметов, внешне похожих на пулеметные ленты, снаряженные патронами в количестве 261 штук калибра 7.92.

Также было изъято 116 патронов калибра 7.62, 13 патронов калибра 9 мм с маркировкой "MAKAROV 9 mm", 2 патрона калибра 5.45, две планки, оснащенные патронами калибра 7.92 в количестве 20 штук и гладкоствольное ружье "BENELLI" 12 калибра без соответствующих разрешительных документов.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертизы. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Фото: kv.npu.gov.ua

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