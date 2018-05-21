Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Ее власти намерены инициировать постройку еще одного обходного газопровода из России в ЕС.

Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил президент страны Румен Радев.

"Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом", — отметил глава государства.

По его словам, стремления Софии едва ли отличаются от намерений Берлина реализовать "Северный поток - 2".

Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря. Однако в этом случае стране придется пользоваться транзитом газа через Турцию.

Радев прибыл с двухдневным визитом в Россию. В понедельник он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым. Во вторник, 22 мая в Сочи пройдут его переговоры с Владимиром Путиным, которые станут первой двусторонней встречей президентов России и Болгарии за десять лет.

Как сообщала "Страна", у Меркель предупредили немецкие компании о санкциях США. "Это еще один груз для трансатлантических отношений", - отметил уполномоченный канцлера Германии Петер Беэр.

Отметим, что Европа раздражена требованием Трампа свернуть строительство "Северного потока-2".