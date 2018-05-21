"Нужен болгарский поток". Президент Болгарии заявил о желании построить прямой газопровод в Россию
Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Ее власти намерены инициировать постройку еще одного обходного газопровода из России в ЕС.
Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил президент страны Румен Радев.
"Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом", — отметил глава государства.
По его словам, стремления Софии едва ли отличаются от намерений Берлина реализовать "Северный поток - 2".
Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря. Однако в этом случае стране придется пользоваться транзитом газа через Турцию.
Радев прибыл с двухдневным визитом в Россию. В понедельник он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым. Во вторник, 22 мая в Сочи пройдут его переговоры с Владимиром Путиным, которые станут первой двусторонней встречей президентов России и Болгарии за десять лет.
Как сообщала "Страна", у Меркель предупредили немецкие компании о санкциях США. "Это еще один груз для трансатлантических отношений", - отметил уполномоченный канцлера Германии Петер Беэр.
Отметим, что Европа раздражена требованием Трампа свернуть строительство "Северного потока-2".