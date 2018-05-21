В 2017 году более чем в два раза увеличилось число иностранцев, которые приезжают на работу в Литву. Из-за этого члены литовского правительства ищут способы ограничить миграцию рабочей силы в страну и подумывают о квотах.

Об этом передает BNS со ссылкой на Департамент миграции.

Больше всех для работы в Литву приезжают граждане Украины. По данным учреждения, за первый квартал этого года Литва выдала иностранцам почти 16,9 тыс. виз или видов на жительство.

Это примерно в два с половиной раза больше, чем было в 2017 году. За первые четыре месяца 2017 года в Литву прибыло немного больше 7 тыс. иностранцев. За первый квартал 2018 года в Литву прибыли более 11,3 тыс. украинцев, в 2017 году - почти 3,6 тыс.

В качестве реакции на растущую трудовую иммиграцию правительство Литвы объявило, что планирует ввести квоты для некоторых профессий для неквалифицированных рабочих из-за рубежа, конкретные предложения будут представлены осенью.

По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, квоты обеспечат, чтобы Литву не заполонила дешевая рабочая сила. Предприятия, принимающие на работу иностранцев, говорят, что в Литве существует нехватка работников, и эти квоты будут препятствовать приему на работу. Профсоюзы планы правительства поддерживают и утверждают, что квоты будут защищать зарплаты местных жителей от демпинга и позволят им сохранить свои рабочие места.

Как сообщала "Страна", Чехия собирается ускорить трудоустройство украинцев.

Министр труда Чехии Ярослава Немцова посетила Украину, чтобы договориться об упрощении и ускорении процедуры оформления разрешения на работу.

Напомним, что пограничники придумали способ не пускать в Украину авто на "литовских бляхах".