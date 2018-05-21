В одном из районов Марселя на юге Франции, неизвестные в масках устроили стрельбу из автоматов Калашникова.

Об этом сообщает газета La Provence, в результате инцидента один человек получил ранения.

Стрельба случилась после пяти часов вечера по местному времени в районе Бюссерин. Нападающие находились в трех машинах, когда прибыли на место происшествия. После этого они открыли огонь по группе молодых людей.

Полиция оцепила место происшествия. Подробностей о пострадавшем на данный момент нет. Нападавшие скрылись с места преступления.

Фото: laprovence.com

Как сообщала "Страна", в Москве неизвестный открыл стрельбу в торговом центре. Сотрудники правоохранительных органов приехали в ТЦ и задержали 29-летнего москвича.

Отметим, что в Луганской области иностранец с ножом ограбил за ночь 5 домов.

