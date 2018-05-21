Неизвестные в масках устроили стрельбу из автоматов Калашникова в Марселе
В одном из районов Марселя на юге Франции, неизвестные в масках устроили стрельбу из автоматов Калашникова.
Об этом сообщает газета La Provence, в результате инцидента один человек получил ранения.
Стрельба случилась после пяти часов вечера по местному времени в районе Бюссерин. Нападающие находились в трех машинах, когда прибыли на место происшествия. После этого они открыли огонь по группе молодых людей.
Полиция оцепила место происшествия. Подробностей о пострадавшем на данный момент нет. Нападавшие скрылись с места преступления.
Фото: laprovence.com
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