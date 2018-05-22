Бывший президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель подписали многолетнее соглашение с американским провайдером потокового мультимедиа Netflix на продюсирование сериалов, полнометражных и документальных фильмов. Об этом сообщает издание Variety.

"Одна из простых радостей государственной службы, что ты знакомишься с большим количеством потрясающих людей и можешь помочь им поделиться опытом с более широкой аудиторией. Поэтому мы с Мишель очень воодушевлены сотрудничеством с Netflix и надеемся, что будем продвигать талантливых и креативных людей, которые умеют вызывать эмпатию, а также помогать им рассказывать свои истории всему миру", - заявил Барак Обама.

Издание не уточняет, на какую сумму было подписано соглашение. Также подписание контракта подтвердили и в twitter Netflix.

Фото: twitter.com/netflix

Проекты, заключенные по договору с Обамой, будут доступны 125-миллионной аудитории Netflix в 190 странах.

Как сообщала "Страна", Обама предупредил о надвигающейся войне с Ираном из-за решения Трампа.

Мы писали, что Мишель Обама выпустит свои мемуары в этом году.

Ранее в США выставили портреты четы Обама: Мишель в черно-белом, а Барак - на фоне роз.