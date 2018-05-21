Аукцион по продаже бронзового памятника Ленину в Изюме Харьковской области - не состоялся. На лот со стартовой ценой 522,5 тыс. грн - не поступило ни одной заявки.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на источники в Изюмском горсовете.

"Аукцион планировали на 17 мая, но он не состоялся: не поступило ни одной заявки. Хотя раньше из разных регионов были звонки о готовности купить памятник, рассматривалась реальная цена в 522,5 тыс. грн - ведь памятник создан из чистой бронзы без примесей", - отметили в горсовете.

В ближайшее время, добавили в горсовете, памятник выставят на продажу за ту же цену.

"Если покупателей не найдется, цена будет снижена. Над этим работает группа экспертов", - добавили в горсовете.

7 мая Изюмский горсовет объявил о решении мартовской сессии горсовета о продаже через ProZorro бронзового монумента Ленина высотой 3,75 м и весом 1,5 т, изготовленного в свое время в Киеве и установленного в Изюме на центральной площади имени Ленина (сейчас площадь Леннона). Памятник, сказано в аннотации к лоту, находится в демонтированном состоянии. Скульптура пустотелая, отлита из бронзы, надпись на памятнике отсутствует.

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Харьковской области в рамках закона о декоммунизации демонтировали 256 советских памятников, в том числе, 155 - Ленину, и это лучший результат в стране. Значительная часть памятников снесена по инициативе активистов, которые не ждали решения властей.

Фото: ukrinform.ru

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