Команда исследователей из Университета Гвельфа в Канаде обнаружила, что добавление крошечных волокон может продлить срок хранения мороженого, а японский повар случайно изобрел рецепт, благодаря которому десерт не тает при температуре 28°. Об этом сообщает Daily Mail.

"Банановые шкурки имеют крошечные волокна, известные как целлюлоза, которые можно добавлять в мороженое, чтобы сделать его более сливочным, вкусным и долговечным", - говорят эксперты.

Открытие было объявлено на 255-м Национальном собрании и выставке Американского химического общества (ACS) в Новом Орлеане.

"Наши результаты показывают, что нановолокна из целлюлозы, извлеченные из отходов бананов, могут помочь улучшить мороженое несколькими способами. В частности, волокна делают десерт более густым, и таяние мороженого займет больше времени. Это обеспечит более приятный отдых, особенно в теплую погоду", - сказал доктор Робин Зулуага Гальего.

Ранее японские ученые разработали аналогичное решение, которое позволило мороженому сохранять свою первоначальную форму при температуре 28°C . Это произошло случайно. Повар хотел придумать новый вид кондитерских изделий из клубники, которая выросла неудачной формы и не подходит для продажи.

В ходе экспериментов японец обнаружил, что при добавлении экстракта клубники в крем продукт начинает застывать. Клубничный экстракт мешает маслу и жидкости быстро испаряться, и поэтому десерт сохраняет форму даже под воздействием высоких температур. Это открытие вполне оказалось применимым для приготовления мороженого.

Как сообщала "Страна", в США белка, которая обожает мороженое, стала постоянным клиентом в кафе.

А в Южной Корее начали продавать противопохмельное мороженое.