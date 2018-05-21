Полиция открыла уголовное производство по факту отравления учеников одной из школ в Заводском районе Николаева по статье "хулиганство". Дети отравились еще не установленным веществом.

В больнице в настоящее время находятся 36 школьников, сообщает Интерфакс.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, информация о массовых жалобах на ухудшение самочувствия в одной из школ Николаева поступило около 11:20 понедельника.

Были эвакуированы 400 человек – учеников и сотрудников школы. Предварительно установлено, что причиной ухудшения состояния здоровья детей стало распыление в помещении неизвестного вещества.

Специалисты, исследовав замеры воздуха, опасных веществ не обнаружили.

В настоящее время на лечении в Николаевской городской детской больнице с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом средней тяжести" находится 36 учеников, указали в полиции.

По данному факту следователи Заводского отделения полиции в Николаевской области начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Ранее об отравлении школьников сообщил депутат Николаевского городского совета Дмитрий Жвавый. По его данным, вещество, ставшее причиной ухудшения самочувствия детей, напоминает слезоточивый газ из баллончика "Черемуха".

Как сообщала "Страна", в школе Николаева более 400 человек отравились неизвестным аэрозолем. Специалисты не обнаружили опасных веществ. Школу продолжают обследовать.

Напомним, что в Торецке из-за обстрела эвакуировали 28 детей из центра реабилитации.