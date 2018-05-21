В прифронтовой Торецк направлены дополнительные силы полиции из Бахмута и Константиновки.

Об этом во время рабочего совещания в Торецке сообщил начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы должны увеличить присутствие полиции на улицах города. Сегодня в Торецк прибывают группы реагирования патрульной полиции из Константиновки и Бахмута. Задача полицейских - круглосуточно обеспечивать публичную безопасность и предоставлять всестороннюю помощь гражданам", - отметил Семенишин.

Фото: police.dn.ua/

Он также акцентировал на усиленном взаимодействии полиции с силами ООС и местными властями.

Как отмечалось на совещании, в полицию поступило 8 сообщений о разрушениях в результате утреннего артобстрела Торецка, который велся с временно оккупированной территории. Известно, что повреждены 5 частных домов и центр социально-психологической реабилитации детей, перебит газопровод и линия электропередач.

Причем в момент обстрела в центре реабилитации находились 36 детей и 23 работников, которых пришлось эвакуировать: 27 детей были доставлены в детское отделение местной больницы, остальных забрали родственники. Завтра мальчиков и девочек планируется перевезти из больницы в социально-оздоровительный центр в Святогорске. Их будут сопровождать экипажи полиции.

Как сообщала "Страна", глава миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг назвал обстрелы на Донбассе самыми интенсивными с начала года.

Также мы писали, что Донецкая фильтровальная станция снова остановила работу из-за обстрелов.